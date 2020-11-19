У президента США могут появиться новые полномочия по введению санкций в отношении Беларуси

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Палата представителей Конгресса США 18 ноября одобрила законопроект «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».

Документ был представлен конгрессменом Крисом Смитом, который является также автором предыдущих актов о демократии в Беларуси от 2004, 2006 и 2011 годов. Как отмечается на сайте Палаты представителей США, предложение о пересмотре Акта о демократии были одобрено без возражений.

«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси, в том числе в связи «со спорными президентскими выборами в Беларуси 2020 года и последующими репрессиями со стороны правительства».

«Президент может наложить визовые санкции в отношении любого иностранца, который является членом ЦИК Беларуси или участвовал в манипуляциях на президентских выборах 9 августа 2020 года, является государственным должностным лицом, ответственным за репрессии против независимых СМИ, является должностным лицом Союзного государства или является российским физическим лицом, которое активно участвовало в репрессиях против прессы или нарушениях прав человека, связанных с политическими репрессиями в Беларуси», — говорится в пояснении к законопроекту.

Обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит также следующие положения:

— призывает к проведению новых президентских выборов;

— признает Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти;

— призывает к освобождению всех политических заключенных;

— поддерживает стремление белорусского народа к свободе вероисповедания;

— предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества;

— недвусмысленно заявляет о политике США по «непризнанию включения Беларуси в «Союзное государство» с Россией»;

— призывает к разработке стратегии США по развитию теле- и радиовещания, свободы интернета и доступа к информации;

— предусматривает поддержку белорусских СМИ и IT-сектора.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Сенат и подписать президент США.
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Тэги: Беларусь-США

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