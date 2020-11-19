Епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые его поддержали после предупреждения Генпрокуратуры

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Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые поддержали его после вынесенного предупреждения Генпрокуратуры.

Напомним, накануне главный надзорный орган страны вынес ему и председателю синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерею Сергию Лепину предупреждение. Именно они в жесткой форме возмутились сносом народного мемориала Романа Бондаренко.

«Сегодня я и отец Сергей Лепин побывали в Генеральной прокуратуре... Хочу сразу сказать, что разговор шел на очень высоком культурном уровне, что не часто приходится встречать в некоторых государственных учреждениях. После «объяснений» получил письменное предупреждение… Спасибо всем, кто постарался по мере возможности меня поддержать, это было очень важно и нужно», — написал он на своей странице в соцсети, пообещав, что в ближайшее время более подробно прокомментирует ситуацию с предупреждением.
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Тэги: Генпрокуратура убийство Романа Бондаренко Персона: Юрий Кособуцкий

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