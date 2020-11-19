Сегодня ожидается сильный ветер
В четверг, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять теплые воздушные массы атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северо-западу пройдут небольшие дожди.
По юго-востоку в утренние часы туман. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывы до 15-18 м/с);
- Могилев +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Минск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с).
В связи с неблагоприятным погодным явлением