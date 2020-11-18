Международная федерация хоккея отложила решение о судьбе ЧМ-2021 в Минске и Риге

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отложила решение о судьбе чемпионата мира-2021 в Минске и Риге, следует из пресс-релиза по итогам прошедшего 18 ноября в Цюрихе заседания совета ИИХФ.

Был рассмотрен отчет о ситуации вокруг чемпионата, подготовленный «сторонними организациями и экспертами» по просьбе совета ИИХФ, высказанной на заседании 17 сентября. В тот день совет ИИХФ рассмотрел просьбу правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране в связи с «нынешними обстоятельствами».

По словам президента федерации Рене Фазеля, отчеты экспертов вызвали серьезные дискуссии среди членов совета ИИХФ. «В Беларуси возникают трудности, к которым необходимо относиться серьезно, поскольку существует значительный риск того, что нынешние проблемы в Минске, позиция правительства соорганизатора Латвии и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на чемпионат мира-2021», — отметил Фазель.

«Помимо реальных опасений по поводу безопасности участников и болельщиков турнира независимый отчет включал оценку угрозы COVID-19, в которой выражался скептицизм по поводу сообщений о распространенности вируса в Беларуси, количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах национальных мер, принимаемых для подавления пандемии», — сообщает ИИХФ.

Приведенные факты Фазель назвал «очень реальными» и «очень серьезными». По его мнению, «если взять обычную сезонную ситуацию», то Беларусь и Латвия не в состоянии гарантировать проведение мероприятий в рамках чемпионата мира, который ИИХФ считает своей "главной ценностью».

Президент и совет ИИХФ высказали мнение, что для решения судьбы турнира необходимо больше времени. «Мы должны быть уверены, что чемпионат мира пройдет в безопасных условиях и все подойдут к нему ответственно, — подчеркнул Фазель. — Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с выбранными хозяевами, но перед этим мы должны выяснить, безопасно ли это и будут ли соорганизаторы по-прежнему готовы взаимодействовать друг с другом».

По словам Фазеля, ИИХФ продолжит работу с оргкомитетами и правительствами двух стран с учетом информации, подготовленной экспертами.

С 9 августа Беларусь находится в глубоком политическом кризисе. Ежедневно проходят акции против официальных итогов президентских выборов и насилия со стороны властей при подавлении протестов.

В ноябре Латвия заявила о готовности сама принять ЧМ, который запланирован на 21 мая — 6 июня 2021 года. Отдельные страны пригрозили бойкотом, если первенство будет принимать Минск. 16 ноября Латвия на неопределенный срок запретила въезд председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, которого заподозрили в причастности к избиению погибшего активиста Романа Бондаренко. Сам Басков категорически отверг эти обвинения.