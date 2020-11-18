Сотрудники КГБ провели обыск в доме Бабарико

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В среду, 18 ноября, в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск, сообщает пресс-служба бывшего претендента на пост президента страны.

«Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11:30 утра. Обыск проводили 10 человек около трех часов. Участковый изъял охотничье оружие», — сообщили в пресс-службе Бабарико.

Экс-глава «Белгазпромбанка» находится в СИЗО КГБ с 18 июня. 20 июня стало известно, что ему предъявили обвинение. Официально они так и не были озвучены. В конце октября стало известно, что содержание под стражей Виктору Бабарико продлено по 18 декабря.
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Тэги: обыск КГБ Персона: Виктор Бабарико

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