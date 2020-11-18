Албания обыграла Беларусь в Лиге наций

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Национальная сборная Беларуси по футболу провела заключительный матч групповой стадии Лиги наций — в Тиране против Албании.

Перед этой игрой Беларусь лидировала в своей группе лиги С, Албания шла второй с отставанием в два очка. Чтобы сохранить первую строку и получить право в следующем сезоне выступать в лиге В, белорусам было достаточно не проиграть.

Итоговый счет — 3:2 в пользу Албании.

Цикалеши забил на 19-й и 27-й минутах. На 35-й Скавыш сократил отставание до 2:1, но албанцы усилиями Маная отличились на 44-й минуте. На 80-й Эбонг вернул интригу, но больше белорусы не забивали. 

  • БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Бордачев (Печенин, 46), Сачивко, Поляков, Юзепчук — Стасевич (к), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский (Лаптев, 77), Эбонг — Скавыш (Климович, 86), Лисакович (Антилевский, 77).

 
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Тэги: футбол-сборная Лига наций Город: Тирана

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