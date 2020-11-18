Генпрокуратура вынесла предупреждения представителям православной и католической церквей

Генеральная прокуратура вынесла предупреждения председателю синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерею Сергию Лепину и генеральному викарию Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси епископу Юрию Кособуцкому, которые в жесткой форме возмутились сносом народного мемориала Романа Бондаренко.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, обоим «объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона».

«На личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах были размещены заявления священнослужителей по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти, возведенного в связи со смертью Романа Бондаренко. В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения», — говорится в заявлении.

«Подобные действия недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем», — считает Генпрокуратура.

Более того, убеждены в ведомстве, подобные высказывания «противоречат статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия».

«Права на выполнение государственных функций, дачу правовой оценки правомерности действий должностных лиц и граждан делегированы уполномоченным государственным органам. При этом нормами статьи 8 закона Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях" подобные полномочия религиозным организациям не предоставлены», — полагает Генпрокуратура.

Кроме того, вынесено предписание уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором содержится требование «устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций».

15 ноября, через несколько часов после массового задержания защитников мемориала на «площади Перемен» (двор на улице Червякова в Минске) Сергий Лепин написал: «Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?.. В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?»

По мнению Юрия Кособуцкого, «поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни власти перед белорусским народом». «Мы все хорошо знаем и видим, что происходит в нашей любимой Беларуси. Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур в отношении мирных граждан нашей страны», — отметил он. «Разрушение народного мемориала, который возник на месте брутального захвата Романа Бондаренко, был очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть у наших людей», — считает епископ.

На его взгляд, арест многочисленных мирных граждан призван запугать других людей. «Однако все эти репрессии только укрепляют нас. Призываю молиться за наш народ, об укреплении духа, отваге и смелости в этих испытаниях. Также не забывать присоединять к молитве интенцию о раскаянии для тех, чьи руки замазаны кровью человеческой…» — написал священнослужитель.

Позицией представителей церквей возмутился Александр Лукашенко. 17 ноября на совещании по внешней политике он обратился к главе своей администрации Игорю Сергеенко: «Игорь Петрович, возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть — на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял — "рабы". Они их рабами назвали. Им надо показать, что это — варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду — отвечай».

«Минск и другие города… кладбища не будет. Минск в кладбище превращать нельзя! Мемориалов, о которых они постоянно заявляют, как будущего гражданской войны, в Минске тоже не будет», — предупредил Лукашенко.