Базовая ставка повышается с января до 195 рублей

/ Экономика
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Совет министров установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в 195 рублей. Это закреплено постановлением от 18 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации постановления.

Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

1 января 2020 года базовая ставка была установлена в размере 185 рублей.

Новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников, комментировало тогда Министерство труда и социальной защиты.
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Тэги: базовая ставка Совмин

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