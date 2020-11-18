«Газета Слонімская» на полгода приостановила выход из-за конфискации оргтехники

Негосударственная «Газета Слонімская» на полгода (до 9 мая 2021 года) приостановила выход из-за конфискации техники, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на издателя Анну Володащук. При этом редакция рассматривает возможность возобновления работы сайта газеты gs.by.

Фото: gs.by

Сообщение о принятом решении направлено в Министерство информации, «Белпочту» (газета была включена в подписной каталог на первую половину 2021 года) и налоговую инспекцию.

До 9 мая 2021 года не будет издаваться и газета «Аддушына», которую выпускал коллектив.

9 ноября в редакции «Газеты Слонімскай» и дома у Володащук прошли обыски, были изъяты все компьютеры и другие носители информации. Володащук объявили, что она свидетель по уголовному делу о клевете на сотрудника местного РОВД. Клеветнические высказывания будто бы появились в местных телеграм-каналах. Издатель заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналам и только читает сообщения в них.

Через несколько дней Володащук уехала из страны, опасаясь уголовного преследования.

17 ноября суд Лунинецкого района оштрафовал на 250 базовых величин (6750 рублей) местное ООО «МП компани», которое владеет негосударственным сетевым СМИ «Медиа-Полесье». Заявление на «Медиа-Полесье» подала Инна Кухарева — учитель Микашевичской СШ № 2, где училась экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.