Власти Минска усилят контроль за протестными дворами

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Планом мероприятий по наведению порядка в Минске «предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества», заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

«Речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка. В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета», — сказал чиновник, которого цитирует телеграм-канал исполкома.

17 ноября на совещании по внешней политике Александр Лукашенко потребовал «навести порядок» в столице в течение недели. Он поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и спикеру Совета Республики, бывшей главе Администрации президента Наталье Кочановой как своему уполномоченному по Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. «Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать вот этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», — заявил Лукашенко.

Он также поручил премьер-министру Роману Головченко и главе своей администрации Игорю Сергеенко «сориентировать все регионы страны, чтобы и там поступили подобным образом».

На эту тему высказался помощник Лукашенко — инспектор по Минску, бывший замминистра внутренних дел Александр Барсуков: «В последнее время в горисполком и районные администрации, а также в ГУВД поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске. Имеются в виду в том числе и дворовые территории. Пора заканчивать эту вакханалию. Люди уже устали. Граждане вместе с коммунальными службами наводят порядок в своих дворах, делают красиво. А потом приходят вандалы, по-другому не могу их назвать, начинают что-то устанавливать, наносят надписи, шумят. Люди возмущаются: как можно отдыхать в этот период времени? А когда начинают нормальные граждане выходить и выяснять с ними отношения, возникают скандалы и драки. Такая ситуация у нас произошла и на улице Червякова. И таких много: каждый день практически десятки случаев в Минске».

«Хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Всё. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли, да, насвинячили — по-другому никак не назову. И будут рядышком находиться сотрудники милиции. Любое вмешивание в действия сотрудников милиции, в том числе кто наводит порядок, влечет не только административную, но и уголовную ответственность», — пригрозил Барсуков.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: белорусская оппозиция протесты площадь Перемен Город: Минск

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