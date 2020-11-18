Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей Николая Статкевича
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей оппозиционного политика Николая Статкевича, сообщил БелаПАН адвокат Владимир Созончук.
В конце октября было принято решение оставить политика в заключении еще на два месяца — до 29 декабря.
Защита намерена обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.
По словам адвоката, до 29 декабря мера пресечения продлена еще одному его подзащитному — блогеру Дмитрию Козлову (Серый Кот). Защита подготовит жалобу и для него.
«Последние два месяца никаких следственных действий с участием обоих моих подзащитных не проводится», — отметил Созончук.
Николай Статкевич был задержан 31 мая, Дмитрий Козлов — 10 июня. Обоих подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока отбытия наказания не выпустили, объявив подозреваемыми в рамках «дела Тихановского» по части 1 статьи 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля обоим было предъявлено обвинение по этой статье.
Статкевич находится в Жодино. Ему дважды продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу. Козлов остается в СИЗО на улице Володарского в Минске.
Правозащитники признали обоих политзаключенными.