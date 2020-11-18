США впервые сбили баллистическую ракету с корабля

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ВМС США к северо-востоку от Гавайев ракетой SM-3 Block IIA поразили в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету-мишень. Об этом сообщает Агентство противоракетной обороны.

испытательного полигона на атолле Кваджалейн была запущена мишень-МКБР в направлении открытого океана к северо-востоку от Гавайев.

«Агентство противоракетной обороны США (MDA) и моряки ВМС США на борту эсминца USS John Finn (DDG-113), оснащенного системой баллистической противоракетной обороны (BMD) Aegis, перехватили и уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету, представляющую угрозу цель с ракетой Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA во время демонстрационных воздушных испытаний в океане к северо-востоку от Гавайев», — говорится в сообщении.

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили МКБР.
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Тэги: США ракета

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