С директором школы, который выступил против фальсификаций, не продлили контракт

Директор лидского лицея №1 Юрий Хромин отработал последний день — с ним не продлевают контракт.

Источник фото: сайт лицея №1 г. Лиды

Это один из немногих руководителей в сфере образования, который выступил против фальсификаций и насилия, пишет rebenok.by . В октябре местные жители пытались поддержать руководителя школы сбором подписей, но к лицею приехала милиция и потребовала людей разойтись.

Журналисты связались с директором лицея, чтобы узнать причину увольнения. Он отметил, что для этого были формальные поводы, но, вероятнее всего, причина в гражданской позиции. Юрий Хромин писал заявление об уходе еще до выборов, когда от него настойчиво требовали стать председателем избирательной комиссии. Тогда заявлению ход не дали, председателем комиссии стал другой человек.

На участке в лицее с большим перевесом победил Александр Лукашенко. Директор школы не верит в эти цифры, но не хотел бы публично оценивать действия коллег по лицею. Когда начались силовые разгоны протестующих, он высказал свою позицию в разговоре с коллегами и начальством лично. Участвовал практически во всех акциях протеста, которые проходили в городе.

За месяц до истечения контракта педагога предупредили, что на должности директора он работать больше не будет. В ближайшее время ему предстоит поиск вакансий.