ОМОН задержал двух жлобинских фанатов за участие в митингах

За участие в августовских акциях протеста в Жлобине задержали двух фанатов, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 17 ноября в Жлобине двух местных жителей 19 и 24 лет. Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди «бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт».

Задержанных признали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее.

В МВД уточнили, что задержанные являются «активными участниками праворадикальной фанатской группировки».