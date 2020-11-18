ОМОН задержал двух жлобинских фанатов за участие в митингах

/ Общество
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За участие в августовских акциях протеста в Жлобине задержали двух фанатов, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 17 ноября в Жлобине двух местных жителей 19 и 24 лет. Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди «бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт».

Задержанных признали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее.

В МВД уточнили, что задержанные являются «активными участниками праворадикальной фанатской группировки».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ультрас футбольные фанаты Город: Жлобин

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