ОМОН задержал двух жлобинских фанатов за участие в митингах
За участие в августовских акциях протеста в Жлобине задержали двух фанатов, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН задержали 17 ноября в Жлобине двух местных жителей 19 и 24 лет. Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди «бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт».
Задержанных признали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее.
В МВД уточнили, что задержанные являются «активными участниками праворадикальной фанатской группировки».