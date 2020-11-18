Журналистов Владислава Кулецкого и Александру Квиткевич арестовали на 8 и 15 суток

/ Общество
Просмотров: 34

Журналистка портала TUT.by и газеты «Новы Час» Александра Квиткевич арестована на 15 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Решение 18 ноября принял суд Ленинского района Минска (судья Анастасия Ачалова). Журналистка принимала участие в рассмотрении своего дела по скайпу.

Квиткевич была задержана 16 ноября после завершения на столичной площади Якуба Коласа марша пенсионеров, который она освещала. Ее доставили в Ленинское  РУВД, составили протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и отправили в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

Также БАЖ сообщила, что редактор сайта Realt.by Владислав Кулецкий, задержанный 15 ноября, когда в Минске проходила акция памяти активиста Романа Бондаренко, получил 8 суток административного ареста. Его фамилия появилась в волонтерском телеграм-канале «Списки задержанных». Журналист находится в Жодино.

По данным БАЖ, в этом году белорусские журналисты в сумме уже отсидели 900 суток ареста. В заключении остаются 20 журналистов.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания журналистов БАЖ Персона: Владислав Кулецкий Александра Квиткевич

Другие материалы на эту тему:

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

С дубинкой на прессу. Власти Беларуси видят врагов в независимых СМИ

С дубинкой на прессу. Власти Беларуси видят врагов в независимых СМИ

Задержанным журналистам дали по трое суток ареста. Они просто делали свою работу

Задержанным журналистам дали по трое суток ареста. Они просто делали свою работу

«Требуем прекратить преследования журналистов»

«Требуем прекратить преследования журналистов»