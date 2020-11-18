Журналистов Владислава Кулецкого и Александру Квиткевич арестовали на 8 и 15 суток

Журналистка портала TUT.by и газеты «Новы Час» Александра Квиткевич арестована на 15 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Решение 18 ноября принял суд Ленинского района Минска (судья Анастасия Ачалова). Журналистка принимала участие в рассмотрении своего дела по скайпу.

Квиткевич была задержана 16 ноября после завершения на столичной площади Якуба Коласа марша пенсионеров, который она освещала. Ее доставили в Ленинское РУВД, составили протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и отправили в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

Также БАЖ сообщила, что редактор сайта Realt.by Владислав Кулецкий, задержанный 15 ноября, когда в Минске проходила акция памяти активиста Романа Бондаренко, получил 8 суток административного ареста. Его фамилия появилась в волонтерском телеграм-канале «Списки задержанных». Журналист находится в Жодино.

По данным БАЖ, в этом году белорусские журналисты в сумме уже отсидели 900 суток ареста. В заключении остаются 20 журналистов.