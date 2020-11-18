Совокупный чистый убыток резидентов парка «Великий камень» за год выросла в пять раз

Выручка резидентов китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» за год выросла в 3,4 раза, совокупный чистый убыток — почти в пять раз, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

По данным Белстата, на 1 октября в парке «Великий камень» было зарегистрировано 65 резидентов, что на 10 больше, чем на такую же дату годом ранее. Из них действующих резидентов — 50 компаний, что на 7 больше, чем год назад.

Численность занятых в индустриальном парке работников увеличилась на 62,8% — с 596 до 970 человек.

Объем производства промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера вырос в 3,9 раза до 87,9 млн рублей.

По итогам января-сентября 2020 года выручка резидентов парка от реализации товаров, продукции, работ и услуг выросла по сравнению с таким же прошлогодним периодом в 3,4 раза до 126,2 млн рублей. В том числе выручка от реализации за пределы Беларуси выросла в 8,7 раза — до 36,8 млн рублей, или 29,2% от общего объема.

Совокупный чистый убыток резидентов увеличился в 4,8 раза — до 45,6 млн рублей (по итогам января-сентября убыток составлял 9,4 млн рублей).

Инвестиции в основной капитал выросли на 2,7% и составили 57,8 млн рублей.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) сократились на 7,3% до 36,6 млн долларов.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития — электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы его резидентам.