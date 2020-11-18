Конгрессмен Крис Смит: народ Беларуси отчаянно нуждается в нашей помощи

18 ноября в Палате представителей Конгресса США планируется обсудить изменения в Акт о демократии в Беларуси от 2004 года. Обновленный законопроект называется «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».

Один из авторов документа — конгрессмен Крис Смит — опубликовал выдержки из своей речи, которую намерен произнести в ходе сегодняшних дебатов.

Смит намерен призвать к скорейшему принятию и вступлению в силу Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. «Этот закон сейчас абсолютно необходим. Беларусь, возможно, была страной, наиболее погрязшей в советском прошлом, с неэффективной экономикой и сильным автократом, руководившим ею на протяжении более двух с половиной десятилетий, — считает конгрессмен. — Однако неукротимый дух свободы пробудился в народе Беларуси, и когда 9 августа были объявлены заведомо ложные результат выборов, делающие победителем Александра Лукашенко, народ вышел на улицы».

Смит отмечает, что в представленном 5 ноября докладе, который был подготовлен в рамках Московского механизма ОБСЕ, говорится о «неопровержимых доказательствах» фальсификации результатов президентских выборов и о том, что «систематические нарушения прав человека совершались силами безопасности страны в ответ на мирные демонстрации».

«Теперь сообщения из Беларуси свидетельствуют о том, что полиция применяет все более жестокую тактику против этих мирных демонстрантов, — подчеркивает конгрессмен. — Народ Беларуси — особенно продемократические лидеры — отчаянно нуждается в нашей помощи. И они нуждаются в этом прямо сейчас».

По словам Смита, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

— призывает к проведению новых президентских выборов;

— признает Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти;

— призывает к освобождению всех политических заключенных;

— поддерживает стремление белорусского народа к свободе вероисповедания;

— предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества;

— недвусмысленно заявляет о политике США по «непризнанию включения Беларуси в «Союзное государство» с Россией»;

— призывает к разработке стратегии США по развитию теле- и радиовещания, свободы интернета и доступа к информации;

— предусматривает поддержку белорусских СМИ и IT-сектора.

Конгрессмен также отмечает, что новый Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси обновляет, укрепляет и расширяет акты о демократии в Беларуси от 2004, 2006 и 2011 годов.

«Он возобновляет персональные экономические и визовые санкции в отношении большой группы белорусских чиновников и российских граждан, причастных к репрессиям, — подчеркивает конгрессмен. — Приняв этот законопроект с его последующим одобрением в Сенате и подписанием его президентом, мы можем не только подтвердить, но и значительно расширить нашу поддержку и солидарность с великим народом Беларуси».