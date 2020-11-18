Все больше и больше белорусов заболевает COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.309 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, скончалось еще 7 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 118.008, умерло уже 1.067 человек.

За сутки прирост случаев коронавирусной инфекции увеличился: 17 ноября был зафиксирован 1.251 зараженный и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 98.318 пациентов (1 тысяча за последние сутки).

Проведен 2.947.761 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 30.681.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

По сообщению Минздрава, в связи с возросшим числом госпитальных пневмоний, требующих респираторной поддержки, в больницах страны возросло и потребление кислорода.

«Все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме. Дежурство специалистов на местах осуществляется круглосуточно. Ведущие лечебные учреждения Минска и регионов, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, оснащены стационарными источниками кислорода — газификаторами емкостью от 3 до 6 тонн каждый. Здесь хранится сжиженный кислород», — отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что системы снабжения кислородом работают автоматически: в случае увеличения потребления кислорода в учреждении — система сама настраивается на изменения.