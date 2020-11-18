Объявлена тема Германии на посту председателя Совета Европы

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, Германия намерена поставить вопросы прав человека в основу своей работы на посту председателя Совета Европы.

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Как отметил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 18 ноября, «насколько сильно демократия, права человека и принципы правового государства могут пострадать в самом сердце Европы, но вне Совета Европы, мы можем увидеть на примере Беларуси», пишет DW .

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Германия, позиционируя себя стоящей на страже прав человека в Европе, несмотря на сопротивление, выступала за полноценное возвращение России в Совет Европы. При этом речь шла о приверженности соблюдению Европейской конвенции о защите прав человека и обеспечении доступа российского гражданского общества к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).