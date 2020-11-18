Президент FIDH призвала генпрокурора и главу СК Беларуси освободить из СИЗО женщин и несовершеннолетних

Президент Международной федерации за права человека (FIDH) Алис Могве выступила в защиту заключенных в Беларуси женщин и несовершеннолетних.

Мария Колесникова — одна из политзаключенных

Письмо от имени президента FIDH направлено генеральному прокурору Беларусь Андрею Шведу и председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Алис Могве пишет о том, что федерации известны факты многочисленных нарушений прав белорусских граждан, в том числе незаконное уголовное преследование за участие в мирных демонстрациях и за выражение таким образом несогласия с официальными результатами выборов.

«Нам известно более чем о 700 таких уголовных делах, возбужденных после окончания выборов. Большинство обвиняемых по данным делам находятся под стражей в следственных изоляторах. В их числе несколько женщин и несовершеннолетних детей, которые длительное время находятся в изоляции и разлучены со своими близкими и родными», — отмечается в письме.

Федерации на сегодня известны имена 13 женщин, задержанных в период проведения в Беларуси президентских выборов и в постизбирательный период и находящихся под стражей. Это Мария (Марфа) Рабкова, Мария Колесникова, Анна Сунгурова, Елена Мовшук, Светлана Купреева, Мария Бобович, Наталья Херше, Марина Глазова, Татьяна Каневская, Антонина Коновалова, Ольга Класковская, Наталья Раентова, Мария Нестерова, Алана Гебремариам.

«Многие из этих женщин имеют малолетних детей и были надолго разлучены с ними. Также нам известно о как минимум двух несовершеннолетних, находящихся в СИЗО, — Максиме Бабиче и Никите Золотареве», — говорится в письме.

В FIDH убеждены, что исходя из принципов гуманизма и презумпции невиновности, женщин и несовершеннолетних детей необходимо освободить из изоляторов на период ведения предварительного расследования.

«Как представители власти вы наделены служебными полномочиями по избранию и изменению меры пресечения для обвиняемых и можете содействовать их освобождению», — подчеркивает Могве.

Уголовно процессуальное законодательство Беларуси содержит целый ряд видов мер пресечения, не связанных с изоляцией обвиняемых в период проведения предварительного следствия. То, что в тюрьмах Беларуси, в изоляции от родных и близких и в условиях пандемии коронавируса находятся женщины и дети, не способствует налаживанию национального диалога в стране и установлению доверия в обществе, считает глава FIDH.

«Мы уверены, что в целях деэскалации ситуации и выхода из серьезного кризиса прав человека, правительство Беларуси должно освободить всех задержанных и осужденных в связи с электоральными событиями. Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим просьбам», — пишет президент Международной федерации за права человека.

На данный момент политзаключенными в Беларуси правозащитники признали 121 человека.