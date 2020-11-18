Литва и Польша инициируют новый пакет экономических санкций против белорусских властей

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда инициируют новый пакет санкций против белорусских властей, а именно — в отношении юридических лиц. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции 17 ноября.

Фото пресс-службы президента Литвы

По мнению лидеров двух стран, санкции Евросоюза пока не дали ожидаемого эффекта, поэтому следует ввести экономические санкции.

«Мы говорим о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций в отношении Беларуси», — сказал Науседа. Речь идет о санкциях в отношении к юридических лиц, добавил он.

Дуда, в свою очередь, заявил, что Польша поддерживает требования участников белорусских акций протестов, которые настаивают на проведении справедливых президентских выборах.

«Мы видим, как на улицы Минска выходят люди с бело-красно-белым флагом… Мы желаем народу Беларуси добра, чтобы они жили в свободном и демократическом государстве», — подчеркнул польский лидер.

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

В тот же день Беларусь составила «ответный санкционный список». «Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

6 ноября ЕС расширил санкционный список до 59 человек, включив в него Александра Лукашенко. Санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

О присоединении к новым санкциям ЕС в отношении белорусских чиновников заявила Канада.