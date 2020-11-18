Какие банки названы системно значимыми на 2021 год

Национальный банк определил перечень системно значимых банков Беларуси на 2021 год.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, это сделано с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы.

В течение 2021 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

К группе системной значимости I отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».

К группе системной значимости II отнесены ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ЗАО «МТБанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Паритетбанк», ОАО «БНБ-Банк».

Банковский сектор Беларуси включает 24 действующих банка. Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на минувшей неделе заявил, что массовая докапитализация коммерческих банков с учетом влияния кредитных и валютных рисков, которые реализовались в условиях пандемии, не потребуется.

«На текущий момент обеспечивается полностью устойчивая работа нашего банковского сектора, и банками выполняются все основные нормативы безопасного функционирования. Уровень достаточности нормативного капитала по состоянию на 1 октября составляет 16,4% при том, что для каждого отдельного банка минимальный уровень с учетом консервационного буфера составляет 12%», — сказал Калечиц во время брифинга 11 ноября.

Таким образом, запас достаточности капитала по банковской системе «в целом очень хороший». «Говорить в этой связи о необходимости докапитализации всего сектора или какой-то массовой докапитализации нет никаких оснований», — заявил представитель Нацбанка.