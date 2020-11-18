Албания — Беларусь: букмекеры не верят в победу команды Мархеля

Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня на «Арене Комбетаре» в Тиране заключительный матч группового этапа Лиги наций.

Дружина Михаила Мархеля сразится с албанцами, которые дышат в спину белорусам в турнирной таблице.

По мнению букмекеров, фаворитом пары являются хозяева. Ставки в поединке принимаются со следующими коэффициентами:

победа Албании — 1.75-1.85;

ничья — 3.35-3.50;

победа Беларуси — 4.90-5.00.

Стартовый свисток румынского рефери Раду Петреску прозвучит в 18:00 по минскому времени.