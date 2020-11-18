Албания — Беларусь: букмекеры не верят в победу команды Мархеля
Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня на «Арене Комбетаре» в Тиране заключительный матч группового этапа Лиги наций.
Дружина Михаила Мархеля сразится с албанцами, которые дышат в спину белорусам в турнирной таблице.
По мнению букмекеров, фаворитом пары являются хозяева. Ставки в поединке принимаются со следующими коэффициентами:
- победа Албании — 1.75-1.85;
- ничья — 3.35-3.50;
- победа Беларуси — 4.90-5.00.
Стартовый свисток румынского рефери Раду Петреску прозвучит в 18:00 по минскому времени.
Напомним, в сентябре наша команда дома уступила сопернику