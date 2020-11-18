«Белорусская банковская система полностью захвачена силовиками и находится под их контролем»

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Сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак рассказал о ситуации с блокировкой банковских счетов, на которые перечислялась помощь пострадавшим от репрессий.

По его словам, пишет «ГА», общая сумма, о которой знают в фондах, — около 1,4 миллиона рублей: «Это не говорит о том, что вся помощь, которая шла от компании BY_help, заблокирована или арестована, это всего 14% от общей суммы сбора (в общей сложности компании By_help и фонду BySol удалось собрать около 7 миллионов долларов), это не критическая сумма. Но это очень обидно».

Стрижак считает, что такими действиями власть «переходит границы» и включает механизм «экономических репрессий».

«Все эти переводы — это компенсационные выплаты за ранения, за избиения со стороны силовиков. И, по сути, арестом этих счетов власть во второй раз репрессировала этих людей», — отметил он.

Также, по его словам, белорусская банковская система «сейчас полностью захвачена силовиками и находится под их контролем».

Стрижак допустил, что в Беларуси «вообще могут перейти на наличный расчет, потому что нет доверия банковским платежам».
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Тэги: банки репрессии BY_help BySol Персона: Андрей Стрижак

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