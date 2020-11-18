Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

/ Общество
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18 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (дожди, по востоку с мокрым снегом).

Местами туман, по восточной половине — гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, гололед, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель 0..+2°C (ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, гололед, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, слабый туман, гололед, гололедица, ветер порывами до 12 м/с).
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Тэги: погода

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