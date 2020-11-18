Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

18 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (дожди, по востоку с мокрым снегом).

Местами туман, по восточной половине — гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах: