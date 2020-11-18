Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
18 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (дожди, по востоку с мокрым снегом).
Местами туман, по восточной половине — гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
- Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, гололед, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель 0..+2°C (ветер 5-10 м/с);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, слабый туман, гололед, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, слабый туман, гололед, гололедица, ветер порывами до 12 м/с).