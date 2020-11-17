«Меня обвиняют в том, к чему не имею никакого отношения». Басков отверг подозрения в причастности к избиению Бондаренко

Приближенный к Александру Лукашенко председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков выступил с официальным заявлением, в котором отверг подозрения в причастности к избиению Романа Бондаренко, который скончался на следующий день, 12 ноября.

Дмитрий Басков. Фото: yandex.by.

Басков, назвавший себя «тренером, функционером, сыном, мужем, отцом, в конце концов, просто гражданином своей страны», обратился «ко всем белорусам» на сайте федерации.

«Каждому из нас уже не первый месяц больно смотреть на то, как раскачивают нашу страну. Как пытаются разрушить то, что создавалось десятилетиями. И особенно на то, как стравливают между собой людей, провоцируют конфликты и ненависть. Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной, я никогда ее не скрывал и не буду скрывать. И то, что она расходится с позицией многих «независимых» журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений. Я это подчеркиваю: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция», — заявил Басков.

«Более того, — продолжил он, — именно эти люди прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно. Беларусь — моя Родина, это прекрасная страна, в которой я родился и всегда буду жить».

«А тем, кто сегодня открыто призывает угрожать моим детям и жене, я могу задать только один вопрос: вы и есть те самые «невероятные» и «мирные» белорусы?? Своими действиями вы только укрепляете твердость моих убеждений!» — завершил свое обращение Басков.

В соцсетях неоднократно появлялись сообщения, что человека, похожего на Баскова, замечали в составе бригад, «зачищавших» по вечерам дворы, украшенные национальной символикой. 11 ноября этого же человека, похожего на Баскова, видели на «площади Перемен» (двор на улице Червякова) во время избиения Романа Бондаренко. 17 ноября появились слухи, что Басков улетел из страны.

16 ноября Латвия, которая вместе с Беларусью является организатором чемпионата мира по хоккею 2021 года, на неопределенный срок запретила Баскову въезд. Такая же санкция наложена на известного кикбоксера Дмитрия Шакуту — человека, похожего на него, также видели 11 ноября на «площади Перемен».

13 ноября о непричастности к избиению Бондаренко людей из своего окружения заявил Александр Лукашенко на встрече с узким кругом отечественных и иностранных СМИ: «Вчера мне доложили, и я заметил (ведь вчера еще он жив был, этот человек): начали поворачивать в сторону, что его избили, я не называю фамилии, но люди, которые ближе к президенту. Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок. Нельзя на гибели людей делать политику».