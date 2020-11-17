Западные дипломаты: не может быть нормализации отношений с режимом, который жестоко подавляет свой народ

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Представительство ЕС, посольства Великобритании, Швейцарии и США выступили с совместным заявлением в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси.

«Мы осуждаем расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. Количество задержаний мирных демонстрантов приближается к 30.000. Число политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политических заключенных продолжает расширяться и насчитывает более 100 имен», — отмечается в заявлении.

Кроме того, «нет указаний на то, что власти расследуют тысячи заявлений о жестокости со стороны силовых структур, поданных с середины августа, или убийства протестующих, в том числе совсем недавнее убийство Романа Бондаренко».

«Складывается впечатление, что ни одна профессиональная или социальная группа в Беларуси не избежала беспрестанных действий со стороны белорусских властей по подавлению протестов против фальсификации выборов, жестокости силовых структур и политически мотивированных репрессий. Давление на медицинские, академические и медийные сообщества является особенно жестким», — констатируют авторы заявления.

«До сих пор белорусские власти отвечали на наши совместные дипломатические усилия изгнанием и запугиванием наших коллег», — отмечают представительство ЕС и посольства. Они предлагают властям повторно рассмотреть их неоднократные запросы о доступе к политическим заключенным и пенитенциарным учреждениям, чтобы иметь возможность проверить продолжающие поступать сообщения о неприемлемых условиях содержания в тюрьмах и бесчеловечном обращении с задержанными и заключенными.

«Ссылаясь на наши предыдущие заявления, мы призываем белорусские власти немедленно прекратить неизбирательное насилие в отношении собственного народа и освободить всех несправедливо задержанных. Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы белорусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормализации отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ», — подчеркивается в заявлении.

Западные дипломаты «готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью устойчивого разрешения нынешнего кризиса, cохраняя суверенитет и независимость Беларуси и способствуя ее безопасному, демократическому и благополучному будущему».

17 ноября белорусские власти объявили об ответных санкциях в отношении Евросоюза и Канады. Среди них прекращение диалога с ЕС о правах человека.
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Тэги: дипломаты ЕС Швейцарии Великобритании США заявление ситуация с правами человека Персона: Роман Бондаренко Город: Минск

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