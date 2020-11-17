Светлана Тихановская и глава МИД Швеции обсудили пути выхода Беларуси из кризиса

Пути выхода Беларуси из кризиса обсудили Светлана Тихановская и министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Переговоры прошли в рамках начавшегося 17 ноября двухдневного визита экс-кандидата в президенты Беларуси в скандинавскую страну.

Светлана Тихановская и Анн Линде. Фото: Твиттер Анн Линде.

«Спасибо Тихановской за хорошую дискуссию о белорусском кризисе. Я восхищаюсь решительностью белорусского народа в его стремлении к демократическим переменам. Несмотря на жестокие репрессии, протесты остались мирными. Швеция и Евросоюз и далее будут на стороне белорусского народа», — написала глава шведской дипломатии на своей странице в «Твиттере». Она также выразила уверенность, что перемены в Беларуси необратимы.

Перед встречей с Тихановской Линде сообщила, что ждет ее с нетерпением, чтобы обсудить, как Швеция и ЕС могут наилучшим образом способствовать долгосрочному мирному урегулированию продолжающегося кризиса. «Жестокость в отношении протестующих необходимо прекратить, фундаментальные права и свободы белорусского народа нужно уважать», — подчеркнула глава МИД Швеции.

В программе визита Тихановской, как сообщила ее пресс-служба, также встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, депутатами шведского парламента, бывшим главой правительства страны Карлом Бильдтом, представителями местных НГО и белорусской диаспоры. Тихановская «обсудит расширение индивидуальных и экономических санкций против Лукашенко и его окружения, программы поддержки гражданских инициатив в Беларуси, а также план поддержки гражданского общества Беларуси в транзитный период (до новых выборов)». «В связи с убийством Романа Бондаренко Светлана Тихановская планирует обратиться к Швеции за помощью в международном расследовании и наказании виновных в рамках универсальной юрисдикции», — отмечается в релизе.

Сегодня официальный Минск заявил о введении ответных санкций против ЕС и Канады. Среди них — прекращение диалога с ЕС по правам человека.