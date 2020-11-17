В Гомеле пенсионер МВД получил пять суток за плакат в своем окне с оскорбительным сравнением сотрудников милиции

Суд Центрального района Гомеля (судья Сергей Карманович) 17 ноября рассмотрел административные протоколы, составленные милицией в отношении активиста Объединенной гражданской партии 67-летнего пенсионера МВД Владимира Непомнящих. Его задержали 15 ноября в центре города и доставили в изолятор временного содержания.

Владимир Непомнящих. Фото: БелаПАН.

На суде выяснилось, что милиция составила два протокола — за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) и неподчинение сотрудникам милиции (статья 23.4 КоАП).

Из первого протокола следует, что Непомнящих 12 ноября в окне своей квартиры «разместил надпись, нарушающую общественный порядок и спокойствие граждан». «Да, у меня в моей собственной квартире в окне висят два флажка бело-красно-белого цвета, плакаты «Свободу Тихановскому!» и «Свободу Статкевичу!», а также плакат «Мус...ра хуже г...на» — это, я считаю, литературные выражения. Тем более это висит в моей квартире, внутри, не на балконе, не на улице», — пояснил активист.

Судья спросил о цели размещения плаката с таким сравнением. «Чтобы те, кто фальсифицируют материалы, совершают подлости, знали, чего они стоят. Это мое окно, и разместил я плакат для своего удовольствия. Тем более как раз напротив моего окна установили камеры видеонаблюдения — лезут в мою личную жизнь. Вот в том числе для этих камер наблюдения я и разместил надпись», — заявил Непомнящих.

По второму протоколу ему вменялось неподчинение. Речь идет о задержании активиста 15 ноября. «Я пошел на ярмарку купить цветную капусту и брокколи. Брокколи не было, обещали подвезти через час. Я сел на лавочку возле цирка и ждал, читал книгу. Меня задерживали сначала четыре, потом еще два милиционера. Я не сопротивлялся. Мне заломали руки и поволокли. Они мне вообще заявили, что кто-то украл колесо, поэтому просили проехать в РОВД», — пояснил пенсионер.

Судья признал его виновным по двум протоколам и наказал пятисуточным арестом.