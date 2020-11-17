ЕС: белорусские власти должны заняться большой проблемой — это репрессии против собственных граждан

Диалог между Евросоюзом и Беларусью на официальном уровне был давно приостановлен в качестве ответа на неприемлемые и постыдные действия белорусских властей, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано 17 ноября на брифинге в Брюсселе.

Петер Стано. Фото: kibrispostasi.com.

Сегодня глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страна приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека и понижает уровень участия в Восточном партнерстве до экспертного.

«Позиция ЕС остается четкой и ясной: мы не признаем легитимность Лукашенко как главы государства, — сказал Стано. — Мы снизили наши контакты на официальном уровне до экспертного еще ранее. Сейчас в ЕС идет обсуждение того, как далее будут строиться отношения с Беларусью. Белорусские власти вместо того, чтобы пытаться делать новости из понижения своего участия в Восточном партнерстве, должны заняться большой проблемой. И эта проблема — репрессии против их же собственных граждан».

Стано подчеркнул, что властям необходимо «попытаться найти решение для того, чтобы начать [в стране] действительно инклюзивный национальный диалог для выхода из кризиса и выполнить требования и ожидания людей».

Он также отметил, что главы МИД стран ЕС 19 ноября в ходе встречи в формате видеоконференции рассмотрят возможность введения новых санкций в отношении белорусских властей.

«Мы рассматриваем все варианты. Введение новых видов ограничительных мер возможно, если на это будет согласие всех стран ЕС», — сказал Стано.