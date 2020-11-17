COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрирован 1.251 новый случай

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1.251 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, скончалось еще 7 человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 116.699, умерло уже 1.060 человек.

Вторые сутки подряд прирост случаев коронавирусной инфекции официально снижается: 16 ноября было зафиксировано 1.263 зараженных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 97.318 пациентов (856 за последние сутки).

Проведено 2.917.080 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 14.048.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

16 ноября на всей территории Минской области был введен обязательный масочный режим. Решением областной администрации предписано использовать средства индивидуальной защиты в регионе во всех без исключения объектах любой формы собственности: поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси, в том числе маршрутных. Кроме того, ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.

Обязательное ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, включая такси, действует в Минске, Бресте, Гродно, ряде районов Витебской, Гродненской, Могилевской областей и на всей территории Гомельской области.