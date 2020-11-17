МИД: Беларусь дополнила ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде

Беларусь дополнила санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде, заявило 17 ноября Министерство иностранных дел.

Отмечается, что такое решение принято в связи с введением ЕС 6 ноября дополнительных санкций в отношении Беларуси.

«Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде. В рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в заявлении МИД.

«Беларусь — независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями, — отмечает МИД. — Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство».

«У санкций нет перспектив, — продолжает МИД. — Не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет. Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью — историческая ошибка европейской бюрократии».

«На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны, — предупреждает внешнеполитическое ведомство. — Призываем Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось «сломать по своим лекалам», а в Беларуси пошло как-то не так».

«Единственный перспективный путь — ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС. В этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе», — резюмирует белорусский МИД.

Заявление МИД было опубликовано после совещания по внешней политике, которое провел сегодня Александр Лукашенко.

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

В тот же день Беларусь ввела в действие «ответный санкционный список». «Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

6 ноября ЕС расширил санкционный список до 59 человек, включив в него Александра Лукашенко. Санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

Канада заявила о присоединении к новым санкциям ЕС в отношении белорусских чиновников. «В координации с Европейским союзом сегодня Канада вводит дополнительные санкции в отношении еще 13 правительственных чиновников Беларуси. Канада и ЕС продолжают разделять серьезную озабоченность текущей ситуацией в Беларуси», — говорилось в заявлении МИД Канады.