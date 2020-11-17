В районе «площади Перемен» в Минске пропал проводной интернет от «Белтелекома»
В нескольких домах в районе «площади Перемен» (двор на минской улице Червякова) 17 ноября пропал проводной интернет от «Белтелекома».
В районном чате жильцы сообщают, что интернета нет в нескольких домах по улицам Каховская, Сморговский Тракт, Червякова, Осипенко, Щедрина.
В компании «Белтелеком»
15 ноября во дворе на улице Червякова, где 11 ноября был избит активист Роман Бондаренко, скончавшийся на следующий день в больнице, силовики разогнали сотни людей, которые пришли сюда почтить его память. Многие были задержаны. Народный мемориал Бондаренко на «площади Перемен» уничтожен.
Большая группа защитников мемориала спряталась в квартирах и подвалах расположенных рядом домов — местные жители приютили часть протестующих перед зачисткой. Силовики прочесывали район всю ночь и первые утренние часы, осуществлялась проверка регистрации в паспортах.
Около 9.30 16 ноября участники акции и журналисты смогли выйти из домов и покинуть микрорайон, в том числе благодаря помощи подъехавших автомобилистов.