«Народная Воля» временно переходит на выход издания в электронном варианте

Редакция «Народной воли» временно переходит на издание газеты в электронном варианте.

«По сговору российской и белорусской властей московская типография расторгла с нами договор. Поэтому скачивайте все страницы текущих номеров на сайте nv-online.info в разделе «Архив газеты» и читайте любой материал. Как только решится проблема с типографией, вернемся к изданию бумажного варианта газеты и массовому распространению по Беларуси. С надеждой на скорые перемены, друзья!» — написано на сайте «Народной Воли».

В пятницу, 13 ноября, почти весь тираж свежего номера газеты был изъят из редакции неизвестными людьми с помощью ОМОНа. Заместитель главного редактора Марина Коктыш в этот же день написала заявление о похищении тиража в Следственный комитет — один экземпляр которого был отправлен заказным письмом, а второй в СК лично доставил сотрудник редакции.

Основатель и главный редактор газеты Иосиф Середич сообщил БелаПАН , что до сих пор редакции не известно, кто похитил свежий номер, где находится тираж газеты и в каком он состоянии, нет ответа и от следственных органов. «Абсолютно никому ничего не известно, — сказал он. — Я сейчас готовлю письма на имя генерального прокурора (Андрея Шведа. — БелаПАН.) и на имя министра информации (Игоря Луцкого. — БелаПАН.). Газета наша зарегистрирована, издавалась на законных основаниях, поэтому Министерство информации должно помочь нам. Ведь какие-то бандиты посягнули на нашу газету, фактически ограбили редакцию, а госорганы молчат».

По словам Середича, из-за тяжелых семейных обстоятельств он сейчас не может выехать ни в редакцию, ни в Следственный комитет, поэтому вынужден заниматься перепиской.

Основатель «Народной Воли» пока не знает, сколько времени редакции придется выпускать газету в электронном формате. «Мы ищем самые разные варианты с тем, чтобы вернуться к бумажной версии газеты. Значительная часть наших подписчиков, читателей — люди преклонного возраста, которые не пользуются компьютером. Мы в этом убедились, особенно за последние три месяца, когда газета распространялась с помощью волонтеров. Сколько людей приходило в редакцию, чтобы приобрести бумажный экземпляр газеты. Поэтому мы несем перед этой категорией людей некую моральную ответственность», — рассказал Середич.

Он выразил надежду на то, что «появится какой-то разумный чиновник, который примет разумное решение». «Думаю, что более чем за три месяца можно было давным-давно отремонтировать станок в Белорусском доме печати, который якобы сломался и из-за чего нас лишили возможности печататься в Минске», — отметил Середич.

В конце октября стало известно, что «Народная Воля» в числе нескольких крупных негосударственных печатных изданий, таких как «БелГазета», «Комсомольская правда» в Белоруссии» и «Свободные новости плюс», не включена в подписной каталог «Белпочты» на первую половину 2021 года.

Именно эти газеты с третьей декады августа не печатает государственная типография «Белорусский дом печати» (формальная причина — поломка оборудования) и не распространяют по подписке и в розницу «Белпочта» и «Белсоюзпечать», также принадлежащие государству. До недавнего времени «Народная Воля» печаталась в российском издательстве «Прайм Принт Москва», однако на прошлой неделе «Роспотребнадзор» временно прекратил деятельность этой типографии.

«Народную Волю» уже исключали из каталога «Белпочты» — в 2006—2008 годах.