Лукашенко поручил Барсукову и Кочановой контролировать проблему водообеспечения микрорайона Новая Боровая в Минске

Александр Лукашенко поручил помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченному по столице Наталье Кочановой взять на контроль проблему обеспечения водой столичного микрорайона Новая Боровая.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого», на совещании по внешней политике 17 ноября Лукашенко «доложили о ситуации по линии ЖКХ. Речь про отсутствие воды в Новой Боровой».

«Сразу прозвучало и поручение: взять на контроль обеспечение водой — это задача лично помощнику по Минску Барсукову и уполномоченному по столице Кочановой. То есть этот вопрос теперь у них на контроле», — отметил «Пул Первого».

Как сообщалось, водоснабжение Новой Боровой прекратилось утром 15 ноября. При этом в микрорайон были привезены несколько биотуалетов, которые выкрашены в бело-красной гамме. «Минскводоканал» предположил, что на водопроводе умышленно повредили задвижку. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются третьи сутки. В микрорайоне дежурят водовозы, питьевую воду также подвозят неравнодушные минчане.

Управляющая компания «А-100 Комфорт» в телеграм-канале сообщает, что инженеры провели осмотр и выявили повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали в Новую Боровую, данные передали в УП «Минскводоканал». «Но, к сожалению, мы не можем повлиять на скорость их работы, чтобы вода в ваших домах появилась как можно быстрее», — подчеркивается в сообщении.

Помимо проблем с водой, в первой половине дня 17 ноября из-за неисправности котельной в микрорайоне Новая Боровая отсутствовало отопление. В 14.15 управляющая компания сообщила, что проблема решена, отопление вернулось в дома.