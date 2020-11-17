Журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста

/ Общество
Просмотров: 1

Журналист Тарас Круцких (Тарналицкий) осужден на 25 суток ареста. Такое решение принял 17 ноября судья суда Советского района Минска Сергей Шатило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Фото носит иллюстративный характер

Тарас Круцких был задержан 15 ноября во время акции памяти Романа Бондаренко. В БАЖ отмечают, что он не работал на этой акции как журналист.

На Круцких составили два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и за сопротивление милиции (ст. 23.4 КоАП).

Тарас Круцких (Тарналицкий) сотрудничает с независимыми медиа, в настоящее время — с онлайн-ресурсом av.by.

15 ноября в Минске было задержано 24 журналиста.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста задержания журналистов Персона: Тарас Круцких Сергей Шатило

Другие материалы на эту тему:

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста

Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста