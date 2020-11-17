Макей грозит европейцам чувствительной для них реакцией в ответ на санкции

Официальный Минск готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза. Об этом 17 ноября после совещания у Лукашенко сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

По его словам, белорусская сторона всегда настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом. Однако, отметил Макей, действия партнеров порой не оставляют ничего иного, как адекватно реагировать на негативные шаги в отношении страны.