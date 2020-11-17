В Кремле считают, что неспровоцированная жестокость в отношении протестующих в Беларуси недопустима

/ Политика
Просмотров: 334

Неспровоцированная жестокость в отношении протестующих в Беларуси нежелательна и недопустима, заявил 17 ноября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото pixabay.com

«Безусловно, и об этом собственно говорил сам президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокации в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Песков отметил, что в Кремле хотели бы «видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей».

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии, это союзное нам государство и наш братский народ, Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что в Беларуси силовики применили «неоправданную жесткость» при подавлении протестов.

«Но то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий. Да, и жесткость была, а может быть, даже неоправданная. Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, во всяком случае безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем. Поэтому спокойненько с этим нужно разбираться», — высказался Путин о ситуации в Беларуси, выступая на встрече клуба «Валдай» 22 октября.

Читайте также:

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста репрессии задержания насилие Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков

Другие материалы на эту тему:

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

Москва похлопала Лукашенко по плечу, но имеет свои виды на Беларусь

Москва похлопала Лукашенко по плечу, но имеет свои виды на Беларусь

Чекистский привет от Путина. Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с Лукашенко

Чекистский привет от Путина. Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с Лукашенко