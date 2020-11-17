Лукашенко растолковал суть деятельности МИД

«Экспорт — главное для работы дипломатического корпуса», — заявил Александр Лукашенко 17 ноября на совещании по внешней политике.

«Главное для дипломата за пределами нашей страны — посла и посольства — заключается в том, чтобы продвигать наши товары на всех рынках. Внешнеэкономические связи плюс другие дипломатические процедуры и действия — это суть деятельности Министерства иностранных дел», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он поручил премьер-министру Роману Головченко «спрашивать с министерства прежде всего за экономическую составляющую их деятельности».

Лукашенко отметил, что пандемия коронавирусной инфекции уже нанесла значительный ущерб мировой экономике.

«Однако следует понимать, что после кризиса, так было всегда, наступает подъем. Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру», — сказал он.

Лукашенко заявил о неизменности курса на поддержание разносторонних международных контактов.

«Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков. Нам необходимо четко понимать, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта, с которыми мы уже определились», — сказал он.

По данным официальной статистики, в январе—сентябре этого года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси снизился на 17,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом экспорт товаров сократился на 15,5%, услуг — на 9,6%. Независимые аналитики прогнозируют, что даже по оптимистичному сценарию внешняя торговля товарами Беларуси по итогам этого года снизится на 25% из-за пандемии коронавируса и внутриполитического кризиса.