Бывший премьер-министр Беларуси возглавил в России угольный холдинг

Бывший глава правительства Беларуси Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании ООО «Группа Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет».

Основным кредитором и владельцем холдинга «Сибуглемет» является государственная корпорация ВЭБ.РФ, которую сейчас возглавляет Игорь Шувалов, бывший первый вице-премьер правительства России.

Как отмечается в сообщении пресс-службы госкорпорации, Андрей Кобяков будет разрабатывать стратегию «Сибуглемета», а также займется контролем качества управления и ключевых потоков предприятия.

«К нашему коллективу присоединился Андрей Владимирович Кобяков — мой давний товарищ, проработавший долгое время в структурах государственной власти Республики Беларусь. Знаю его как очень порядочного и ответственного человека, профессионала своего дела. Андрей Владимирович займется развитием нашего крупного актива — “Сибуглемет”, уверен, его управленческий опыт и стратегическое видение позволят решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора», — отметил Игорь Шувалов.

Андрей Кобяков, которому 21 ноября исполнится 60 лет, возглавлял правительство Беларуси с декабря 2014-го по август 2018 года. В структуре власти также занимал должности первого вице-премьера, министра экономики, главы Администрации президента, посла Беларуси в России.