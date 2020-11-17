Освещавший акции памяти Романа Бондаренко фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток

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Фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток ареста. Такое решение 17 ноября приняла судья суда Московского района Ольга Малашенко.

Шавлюго был задержан 15 ноября в Минске во время освещения акции памяти Романа Бондаренко. В отношении Шавлюго был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда фотокор находился в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

В отношении задержанной вместе с ним корреспондентки БелаПАН Юлии Котской также был составлен протокол по статье 23.34 КоАП, после чего она была отпущена из Московского РУВД.

Всего в Минске 15 ноября было задержано 24 журналиста, часть из них впоследствии отпустили.

Екатерина Андреева (телеканал «Белсат») признана подозреваемой по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста задержания журналистов Персона: Андрей Шавлюго Ольга Малашенко Юлия Котская

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