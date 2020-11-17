Лукашенко: после выборов Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов

На совещании по внешней политике, которое проводит Александр Лукашенко 17 ноября, обсуждаются действия правительства в связи с введенными в отношении Беларуси санкциями.

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«Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил «непростую международную ситуацию» в мире, вызванную как пандемией, так и «новыми вызовами, связанными в том числе с экономической безопасностью».

«Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза — на этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости», — предположил Лукашенко.

«После того, как Россия себя активно там повела (будем говорить откровенно, Турция тоже не была в стороне, просто в отдельных СМИ это не очень подается), на Западе забеспокоились сопредседатели так называемой Минской группы (ОБСЕ — прим.). Кроме России, там Франция и США — они готовы уже рассматривать что-то, как будет потом и почему там одни миротворцы России», — сказал Лукашенко.

По его мнению, до настоящего мира в Нагорном Карабахе еще далеко. Не прекратились войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где у Беларуси также есть экономические интересы, добавил Лукашенко.

«Вызывают беспокойство протестные настроения в нашем европейском доме, которые усиливаются на фоне ограничительных мер в борьбе с коронавирусом и террористических атак. Да и прошедшие в США президентские выборы пока не прояснили будущую политику Вашингтона», — добавил он.

«Однако самое важное для нас сейчас — это обстановка вокруг Беларуси, — подчеркнул Лукашенко. — После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий. Начнется не наша война, и там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами».