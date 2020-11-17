Беларуси сделано 266 рекомендаций по соблюдению прав человека

По итогам третьего раунда Универсального периодического обзора Беларуси сделано 266 рекомендаций, говорится в докладе рабочей группы по УПО.

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Рассмотрение национального доклада Беларуси прошло 2 ноября в Совете ООН по правам человека в ходе 36-й сессии УПО. В ходе обсуждения с рекомендациями выступили делегации более 90 стран. Стоит отметить, что многие из рекомендаций похожи или дублируют друг друга.

Далее согласно процедуре Беларусь должна сформировать свою позицию по сделанным рекомендациям — какие из них страна принимает к исполнению, какие нет. Правительство может отказаться от выполнения рекомендаций, не объясняя причины отказа.

По итогам второго цикла УПО в 2015 году Беларусь приняла к реализации 152 из 259 сделанных рекомендаций.

В ходе третьего цикла УПО Беларуси, в частности, рекомендовано ратифицировать международные договоры по правам человека, участником которых она все еще не является, в том числе второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает отмену смертной казни.

Стране предложено присоединиться к конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, факультативному протоколу к конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также подписать и ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и ввести уголовную ответственность за бытовое насилие.

Минску также рекомендовано сотрудничать с тематическими процедурами Совета ООН по правам человека, в том числе со спецдокладчиком по ситуации в Беларуси, а также выполнить все рекомендации, которые содержатся в докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Одна из рекомендаций от австрийской делегации — обеспечить, чтобы процесс конституционной реформы охватывал все заинтересованные стороны и гарантировал поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод.

От Сирии поступила рекомендация «продолжать усилия, направленные на обеспечение уважения основ политической и правовой системы страны и сохранение конституционных стандартов», Северная Корея рекомендует «продолжать усилия по выполнению международных обязательств путем дальнейшей разработки и осуществления всеобъемлющих национальных планов и программ».

Японская делегация считает, что Беларусь должна предпринять «серьезные усилия для улучшения положения в области прав человека в стране».

Беларуси также рекомендовано создать независимое национальное правозащитное учреждение и принять новый национальный план действий по поощрению и защите прав человека в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая гражданское общество.

Румыния рекомендует Минску прекратить «все акты запугивания и репрессий в отношении своего собственного населения и начать транспарентный, инклюзивный диалог с оппозицией».

Среди других рекомендаций — принятие законодательства по запрету любых форм дискриминации, разработка законодательной базы для решения экологических проблем, включая изменение климата, принятие мер для предотвращения пыток и жестокого обращения, а также проведение беспристрастного и независимого расследования всех сообщений о пытках и жестоком обращении.

Италия рекомендовала «немедленно прекратить жестокие репрессии против мирных демонстрантов, безоговорочно освободить всех политических заключенных и начать конструктивный и инклюзивный национальный диалог».

Универсальный периодический обзор — это механизм Совета ООН по правам человека, в рамках которого проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. Каждая страна проходит УПО раз в четыре года. «УПО дает возможность каждому государству заявить о предпринятых действиях в целях улучшения ситуации в области прав человека, а также выполнения своих обязательств в области прав человека. Благодаря УПО происходит обмен примерами наилучшей практики в области прав человека по всему миру. В настоящее время не существует других аналогичных универсальных механизмов», — говорится на сайте Совета по правам человека.