Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

/ Мир
Просмотров: 127

У посольства Беларуси в Вашингтоне продолжаются акции солидарности со сторонниками перемен. На днях проживающие в столице США и ближайших штатах представители белорусской диаспоры собрались, чтобы почтить память жертв режима Лукашенко.

В том числе на ограде посольства Беларуси появился портрет Романа Бондаренко, скончавшегося 12 ноября после того, как был сильно избит тихарями.

«Давно пришло время положить конец кровавому террору и разоблачить всех причастных к совершению этих зверств. Критических заявлений уже недостаточно. Только международный трибунал над Лукашенко и его приспешниками и жесточайшие точечные санкции могут разорвать порочный круг безнаказанности», — заявил один из участников акций протеста, белорусско-американский активист и правозащитник Вячеслав Бортник.

В минувшую пятницу к протесту присоединилась Ирина Красовская, вдова пропавшего в 1999 году Анатолия Красовского — известного белорусского бизнесмена и соратника Виктора Гончара.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США убийство Романа Бондаренко Персона: Роман Бондаренко Вячеслав Бортник Ирина Красовская Город: Вашингтон

Другие материалы на эту тему:

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Сотни людей собрались на «Площади Перемен» почтить память Романа Бондаренко

Сотни людей собрались на «Площади Перемен» почтить память Романа Бондаренко

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»