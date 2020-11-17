Лукашенко рассказал, с кем готов сотрудничать

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На совещании по внешней политике 17 ноября Александр Лукашенко высказался по поводу отношений с Литвой и Польшей.

Фото president.gov.by

«К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого», — цитирует Лукашенко неофициальный телеграм-канал его пресс-службы «Пул Первого».

«Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу — с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях», — заявил Лукашенко.

В совещании участвуют министр иностранных дел Владимир Макей, премьер-министр Анатолий Головченко, а также руководство Администрации президента, обеих палат Национального собрания, Совета безопасности и КГБ.
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Тэги: внешняя политика Персона: Александр Лукашенко

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