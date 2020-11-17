Беларусь пока не просила у ЕФСР новый кредит

Евразийский фонд стабилизации и развития пока не получал от белорусской стороны заявку о привлечении нового кредита, сообщил БелаПАН исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков.

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«Правительство Республики Беларусь с запросом на предоставление нового финансового кредита к Евразийскому фонду стабилизации и развития на текущий момент не обращалось», — отметил Широков.

При этом он уточнил, что в случае поступления такой заявки проектный блок ЕФСР подготовит заключение, в котором будут отражены как предлагаемая сумма кредита и условия финансирования, так и программа реформ правительства и Национального банка Беларуси.

«Такая программа является неотъемлемой частью стандартной заявки в ЕФСР. При этом запрашиваемая сумма должна быть соразмерной предусматриваемым реформам, соответствовать основным принципам стратегии управления государственным долгом, не нарушать долговую устойчивость», — рассказал Широков.

По информации БелаПАН, все выплаты по погашению госдолга белорусские власти в 2021 году планируют рефинансировать, то есть привлечь новые заимствования для выполнения долговых обязательств.

В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся управляющим средствами ЕФСР, перечислил Беларуси кредит из средств фонда на 500 млн долларов США.

Средства предоставлены до 10 лет с льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

«Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19», — пояснял Евразийский банк развития.

Для получения средств белорусские власти направили кредитную заявку, в которой предусмотрели меры поддержки системы здравоохранения и населения, а также шаги по «реализации осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок», сообщал ЕАБР.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов в сентябре отмечал, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ. В октябре после получения кредита ЕФСР белорусское правительство сообщило о погашение задолженности за российский газ.

Как сообщалось, весной нынешнего года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами по ценам на газ. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов.