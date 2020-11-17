МИД Литвы поддерживает стремление расширить санкции против белорусской власти

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МИД Литвы одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов Романа Бондаренко.

Фото pixabay.com

«Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни», — передала позицию министра Линаса Линкявичюса его пресс-секретарь Раса Якилайтене.

Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении белорусского режима, пишет DELFI.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС санкции убийство Романа Бондаренко репрессии Персона: Линас Линкявичюс Раса Якилайтене Эдгарс Ринкевичс

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