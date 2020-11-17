«Задача белорусов — не поддаваться. Против режима вся страна!»

Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал сотый день борьбы граждан Беларуси за свободу.

По его словам, сейчас «нельзя отступать», потому что «у нас нет другого выхода»: «Цель нелегитимной власти — внушить белорусам чувство страха, демотивировать и подавить решимость».

Латушко отмечает, что власти руками силовиков не дают людям собраться, разбивают колонны, запугивают.

«Такого большинства против режима до сих пор не было. Поэтому система пытается день за днем переубедить людей в том, что их меньшинство. Это же транслируется в головы силовикам», — написал он в своем телеграмм-канале.

Политик считает, что «задача белорусов — не поддаваться», так как сегодня «против режима вся страна!»

Он подчеркнул, что к поражению мирного протеста может привести только один путь — «если мы перестанем в это [перемены] верить и это видеть».

«Представители всех сфер — пенсионеры, студенты и их профессора, айтишники и заводчане, медики и рабочие — все, абсолютное большинство, объединились в борьбе с режимом. Поэтому даже если они сегодня подавляют протест силой для картинки чистых улиц — народная злость никуда не исчезает», — подчеркнул Латушко.

Член президиума КС считает, что силовики «приспособились к старым стратегиям, а значит, нам надо их менять».

«Нам надо стать решительнее — и мы станем. Мы не остановимся. Но бесценная жизнь белоруса никогда не будет для нас средством к достижению цели», — подчеркнул Латушко.