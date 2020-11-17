Белорусские предприятия погрязли в долгах как в шелках

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 октября текущего года составила 95 млрд 638,8 млн рублей.

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По данным официальной статистики, это на 22,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,2% меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 октября составила 2 млрд 343,6 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 23,3%, за август — на 4,5%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь-сентябрь 2020 года выросла на 15,6% до 1 млрд 271,7 млн рублей, за август — снизилась на 8,7%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 10,5% (до 12 млрд 385,5 млн), за август — на 0,1%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 1,5% и на 1 октября составила 7 млрд 799 млн рублей, за август — снизилась на 2,4%.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 года составила 60 млрд 376,8 млн рублей, или на 10,7% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,9% больше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Просроченная дебиторская задолженность за девять месяцев выросла на 6,3% и на 1 октября составила 8 млрд 457,7 млн рублей (за август — снизилась на 4,8%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась на 1% до 913,9 млн рублей. За август она уменьшилась на 16,6%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 30,6% до 12 млрд 364,4 млн рублей, за август — сократилась на 1,6%.

Дебиторская задолженность на 1 октября 2020 года составила 48 млрд 990,3 млн рублей, или на 18,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,3% больше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук ранее в комментарии БелаПАН отметил, что рост задолженности ухудшает положение не только предприятий, но и банковской системы. «Все сильно закредитованы, и львиная доля приходится на госсектор. Предприятия опять стоят с протянутой рукой к правительству — дайте еще денег, дайте реструктуризацию долгов. Госбанки говорят то же самое в отношении правительства и Нацбанка. Ситуация патовая, потому что как только Национальный банк, который ранее очень благоразумно себя повел и ужесточил денежно-кредитную политику, начнет потакать такого рода требованиям, тогда курс на уровне 3-3,5 рубля за доллар и инфляция более 10% неизбежны», — подчеркнул экономист.