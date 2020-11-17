Звезда белорусского и немецкого гандбола: происходящее в Беларуси — это нонсенс

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Воспитанник белорусского гандбола Андрей Климовец прокомментировал ситуацию в Беларуси.

В интервью «ПБ» он отметил, что, живя в Германии черпает информацию из интернета, а поэтому «неизвестно, полностью ли она достоверна».

В то же время, один из лучших гандболистов постсоветской Беларуси подчеркнул: «По тому, что я вижу там, происходящее — ненормально. Это нонсенс».

Напомним, Андрей Климовец родился в 1974 году в Гомеле. В 1991-м начал выступать за минский СКА. В 1995-м переехал в Германию.  

За сборную Беларуси (1994-1995) провел 71 матч, в которых забросил 169 мячей. За сборную Германии (2005-2008) — 101 (328).

В коллекции его наград три золота чемпиона Беларуси и одно — Германии. Трижды выигрывал Кубок Германии и один — ЕГФ. В составе бундестим становился чемпионом мира.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: гандбол акции протеста репрессии Персона: Андрей Климовец

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